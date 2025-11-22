От х:

Баскетболният „Хасково Б” разби Делфин Бургас

    Баскетболистите на „Хасково Б” грабнаха победата тази вечер в първенство на ББЛ Б група Юг. Тукашният отбор спечели със 104:76 над Делфин Бургас. Мачът се игра в зала „Дружба”.

    23 точки отбеляза капитанът Динко Христов, Стоян Гачев вкара 19 точки, Тодор Конгалов добави 17 точки, Йоан Желев–15 точки, 11 точки–Виктор Калоянов, Георги Киряков-10 точки. Най-точен от гостите бе Теодор Николов, който донесе на отбора си 30 точки.

    В предстоящия кръг на 29 ноември „Хасково Б” ще срещне Каменица Пловдив. Мачът ще се играе в спортна зала „Младост” в Димитровград.

    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Хасково е красив град.
    Баскетболен талант от Хасково продължава обучението си в САЩ
    „Родопа“ сложи край на победната серия на ОФК „Хасково“
    преди 3 часа
    Малките хасковски хандбалистки със силна игра на старта на шампионата
    преди 4 часа
    Ротарианската гора на Кенана порасна с 47 дъба
    преди 8 часа
    Възстановиха потрошена беседка в хасковски парк
    преди 8 часа
    Хасково стиска палци за Яница на Мис България - 2026 тази вечер
    преди 10 часа
    85-годишен с обгорени лице и ръце след пожар
    преди 11 часа

