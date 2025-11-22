Баскетболният „Хасково Б” разби Делфин Бургас

Баскетболистите на „Хасково Б” грабнаха победата тази вечер в първенство на ББЛ Б група Юг. Тукашният отбор спечели със 104:76 над Делфин Бургас. Мачът се игра в зала „Дружба”.

23 точки отбеляза капитанът Динко Христов, Стоян Гачев вкара 19 точки, Тодор Конгалов добави 17 точки, Йоан Желев–15 точки, 11 точки–Виктор Калоянов, Георги Киряков-10 точки. Най-точен от гостите бе Теодор Николов, който донесе на отбора си 30 точки.

В предстоящия кръг на 29 ноември „Хасково Б” ще срещне Каменица Пловдив. Мачът ще се играе в спортна зала „Младост” в Димитровград.