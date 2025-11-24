Юношите на „Асти '91“ с победа и загуба в Бургас

Юношите на хандбалния „Асти '91“ записаха победа и загуба в поредния кръг от първенството при 16-годишните. Надпреварата се проведе в Бургас. Хасковлии се наложиха над тима на „Труд“. Загубата бе от домакина „Албатрос“.

От треньорския щаб останаха доволни от представянето на състезателите си. Голяма част от момчетата в този отбор за първа година играят в тази възрастова група.

За „Асти '91“ предстои квалификация за Купа България. Турнирът във Варна е на 6-ти декември. Хасковлии ще играят срещу отборите на „Локомотив“ (Варна), „Спортист – Кремиковци“ и ЦСКА.