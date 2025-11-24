От х:

Юношите на „Асти '91“ с победа и загуба в Бургас

Юношите на хандбалния „Асти '91“ записаха победа и загуба в поредния кръг от първенството при 16-годишните. Надпреварата се проведе в Бургас. Хасковлии се наложиха над тима на „Труд“. Загубата бе от домакина „Албатрос“.

От треньорския щаб останаха доволни от представянето на състезателите си. Голяма част от момчетата в този отбор за първа година играят в тази възрастова група.

За „Асти '91“ предстои квалификация за Купа България. Турнирът във Варна е на 6-ти декември. Хасковлии ще играят срещу отборите на „Локомотив“ (Варна), „Спортист – Кремиковци“ и ЦСКА.

Националният отбор по хандбал на подготвителен лагер в Хасково
Валерия Миладинова е сред най-добрите в хандбалния елит на Кипър
Ръководството на "Асти 91" работи по селекцията за "А" група
Хасково с двама представители в мъжкия национален отбор по хандбал
Женските хандабални отбори на „Хасково" и иракския „Хавлер" изиграха приятелски двубой
Шампионската титла от Държавния финал по хандбал за девойки до 16 години е целта пред ХК „Хасково"
Хасковски боксьори с отличия на турнир в Сливен
преди 33 минути
Хасковски боксьори с отличия на турнир в Сливен
преди 33 минути
Слънчево, но по-студено време в понеделник
преди 1 час
Слънчево, но по-студено време в понеделник
преди 1 час
„Интерсаунд" иска „Мис Хасково-2025" за професионален модел
преди 15 часа
„Интерсаунд” иска „Мис Хасково-2025” за професионален модел
преди 15 часа
Хасковските баскетболисти спечелиха срещу „Арда"
преди 18 часа
Хасковските баскетболисти спечелиха срещу „Арда”
преди 18 часа
Хандбалистките на Хасково загубиха от Панагюрище
преди 20 часа
Хандбалистките на Хасково загубиха от Панагюрище
преди 20 часа
Балет "Рона" с "Трето око" - танц отвъд видимото
преди 21 часа
Балет "Рона" с "Трето око" - танц отвъд видимото
преди 21 часа

