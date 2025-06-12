12 отбора влизат в битката за титлата от хандбалното първенство за момичета

Хасково ще бъде домакин на Държавния финал по хандбал за момичета до 12 години. Състезанието стартира утре. Мачовете ще се играят в спортен комплекс „Спартак“. Първият двубой е в 10:00 часа.

За златните медали ще спорят 12 отбора от страната. Сред тимовете е и този на домакините от ХК „Хасково“, с треньор Антония Димитрова.

„Хасково“ е в предварителна група с отборите на „Спортист-Кремиковци 2018“, „Етър '64“, „Шумен '98“ и „Панагюрище“. В група „Б“ са тимовете на „Бяла“, „Топлика“, Сливница“, „Ловеч '98“ и Свиленград“.

В първия си двубой „Хасково“ ще играе срещу „Шумен '98“. Срещата е от 15:00 часа.