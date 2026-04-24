Хасково е домакин на финалите на ученическите игри по хандбал и бадминтон

Хасково в домакин на два държавни финала на ученически игри. В спортен комплекс „Спартак“ се провеждат решителните турнири по хандбал и бадминтон за юноши и девойки до 12 клас.

19 тима стартираха битката по бадминтон. 10 са отборите при юношите, а при девойките са 9. Турнирът започна с двубои от груповата фаза. Финалите са в неделя. При юношите Хасково е представен от тима на ПГДС „Цар Иван Асен II“, а при девойките от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.

В залата по хандбал в рамките на три дни ще се изиграят 19 срещи. 7 са тимовете при юношите. В този турнир хасковското участие е на хандбалистите на ПГДС „Цар Иван Асен II“.

При девойките до 12 клас отборите са 5. Състезателките на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ защитават честта на домакините.

Финалите са в неделя.