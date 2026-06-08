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Райна Княгиня и Бенковски оживяха отново – известни ринолози пресъздадоха Априлското въстание

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    В периода от 5–7 юни 2026 г. в Курортен комплекс „Минерални бани“ Хасково, бе проведена традиционната професионална среща на Българското ринологично сдружение (БРС). Семинарът се проведе с подкрепата на международната фармацевтична компания ''World Medicine'' и беше под надслов ''Единство в знанието и 'освобождение' от ринопатологиите''.

    Акцент в програмата беше направената от БРС възстановка на събитията от Априлското въстание по повод 150-годишнината от епопеята.
    Райна Княгиня и Бенковски оживяха отново – eдни от най-известните български ринолози влязоха в ролята на възстановчици на Априлското въстание.

    Лекарите влязоха в ролята на въстаници за 150-годишнината от Априлската епопея

    Председателят на БРС проф. д-р Диляна Вичева е наследник на стар род от град Стрелча, който е попадал в Четвърти Панагюрски революционен окръг. За възстановката проф. Вичева влезе в ролята на Райна Попгеоргиева Футекова-Дипчева, станала известна в историята като Райна Княгиня, която е ушила главното въстаническо знаме на Панагюрския окръг. В деня на обявяването на Априлското въстание тя го развява редом до Бенковски.

    Проф. Диляна Вичева с реплика на знамето на Панагюрския революционен окръг

    Във възстановката в неговата личност се превъплъти колегата на проф. Вичева, д-р Георги Мегданов от Гоце Делчев. Те двамата, заедно с останалите медици, влезли в ролите на реални личности и на запомнящи се литературни герои като Боримечката, разиграха началото на обявяването на въстанието с кървавото писмо на Тодор Каблешков, прочетено в Панагюрище от Бенковски, и развяха ушитото от Райна Княгиня знаме. 

    „Ежегодно с колегите се събираме да обсъждаме случаи от нашата практика. Тази година, като истински българи патриоти, решихме извън научната програма да отдадем почитта си на героите на Априлското въстание. Като наследница на възрожденски род, възпитана с разкази за историята и участниците в това събитие, за мен възстановката е много лично преживяване. Все пак от дистанцията на времето – век и половина, е трудно да се превъплътим напълно, но усещането за смелостта и саможертвата на тези хора, е приземяващо преживяване“, каза още проф. Вичева.

    Членовете на БРС преди началото на традиционната приятелска професионална среща

    Събитието съчета професионалния обмен между специалистите и почитта към едно от най-значимите събития в българската история.
     

    Източник: Haskovo.NET

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