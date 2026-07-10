Остават 18 дни да обвинят Янко Полицая в опит за убийство или да го освободят

Само 18 дни остават до изтичането на максималния срок, в който прокуратурата трябва да внесе обвинителен акт срещу 56-годишния Янко Тодоров, известен като Янко Полицая, или той да бъде освободен от ареста. Това стана ясно днес по време на заседание в Окръжен съд – Хасково, който отказа да измени мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

Припомняме, че според прокуратурата, на 28 януари 2025 г. край Свиленград Димитър Николов спрял автомобила си и качил Янко Тодоров. По време на разговора между двамата обвиняемият извадил незаконен пистолет и го насочил към бизнесмена. Николов успял да хване ръката му, последвал изстрел, който не го улучил, а Тодоров избягал. Малко по-късно бившият полицай е задържан. При ареста у Тодоров бил открит и подправен паспорт с чужди имена и негова снимка. Това според разследването, е индикация за подготовка за укриване след покушението.

Според прокурора, целта да се иска промяна на мярката точно в този момент е прозрачна. Защитата и обвиняемият искат да бъде затруднено приключването на разследването. Затова държавното обвинение поиска съдът да определи 20-дневен срок, в който да не се разглежда ново искане за изменение на мярката.

Прокуратурата обясни забавянето на разследването с необходимостта да бъдат проверени всички версии по случая, включително и хипотезата за инсцениран опит за убийство.

Тази версия не се е потвърдила, събраните доказателства ясно сочат предварително планирано покушение, което не се е случило по независими от обвиняемия обстоятелства.

Адвокатът на Тодоров припомни, че обвиняемият е бивш военнослужещ и полицай, който отлично борави с огнестрелно оръжие. Ако той действително е искал да убие Николов, е щял да го направи, твърди защитата. И продължи да настоява за домашен арест или парична гаранция.

В крайна сметка съдът прие, че обоснованото предположение за съпричастността на Тодоров към престъплението не е разколебано. Магистратите отчетоха и реална опасност той да се укрие при по-лека мярка и го оставиха в ареста.

Определението на Окръжения съд в Хасково подлежи на обжалване пред Апелативния съд в Пловдив.