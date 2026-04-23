Ремонт ще затрудни движението на коли по бул. „Илинден“ в петък

Във връзка изграждането на нов на водопровод на бул. „Илинден“, Община Хасково информира, че от утре започва фрезоването на пътната настилка на северното платно на булеварда. Движението на автомобили няма да бъде преустановявано напълно, но ще бъде затруднено временно, съобщиха от кметството. 

Успоредно с това ще започнат и подготвителни дейности и по улиците „Яне Сандански“ и „Гюмюрджина“.

Община Хасково моли гражданите да не паркират автомобили утре по пътното платно на ул. „Яне Сандански“ и на ул. „Гюмюрджина“, за да не затрудняват работата на фирмата-изпълнител и за да се избегнат инциденти.

Смяната на водопровода на бул. „Илинден“ е мащабен проект, който се изпълнява на отделни етапи. Общата дължина на новия водопровод е 2100 м. Всички стари компрометирани етернитови и стоманени тръби се заменят с полиетиленови тръби с висока плътност, съгласно стандарт БДС. За нормалната експлоатация на водопроводната мрежа са предвидени смени на всички сградни отклонение, спирателни кранове за подземен монтаж, автоматичен въздушник с тройно действие, изпускател: водопроводна шахта Ø1000; пожарни хидранти и др.

Източник: Haskovo.NET

Още новини от Хасково

Политическата карта на Хасково: 5 мандата за „Прогресивна България“ и по един за ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС
Политическата карта на Хасково: 5 мандата за „Прогресивна България“ и по един за ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС
преди 27 минути
Хасково ще бъде домакин на турнир по водна топка за ветерани
Хасково ще бъде домакин на турнир по водна топка за ветерани
преди 3 часа
Денят на Земята бе тържествено отбелязан в Хасково и Кърджали
Денят на Земята бе тържествено отбелязан в Хасково и Кърджали
преди 3 часа
Васил Попов представи новата си книга „Аждер“ в Хасково
Васил Попов представи новата си книга „Аждер“ в Хасково
преди 3 часа
Санират още пет блока в Хасково за над 1 млн. евро
Санират още пет блока в Хасково за над 1 млн. евро
преди 4 часа
Ясни са полуфиналистите на турнира по тенис J200 Haskovo
Ясни са полуфиналистите на турнира по тенис J200 Haskovo
преди 4 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – 100 KILA - S 200

Случаен виц

Денят на Земята бе тържествено отбелязан в Хасково и Кърджали
Политическата карта на Хасково: 5 мандата за „Прогресивна България“ и по един за ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС

Днес някой седи на сянка, защото преди много време някой друг е посадил дърво - Уорън Бъфет

Последни обяви

Случайна рецепта

Сирена торта със стафиди
Сирена торта със стафиди

