Ремонт ще затрудни движението на коли по бул. „Илинден“ в петък

Във връзка изграждането на нов на водопровод на бул. „Илинден“, Община Хасково информира, че от утре започва фрезоването на пътната настилка на северното платно на булеварда. Движението на автомобили няма да бъде преустановявано напълно, но ще бъде затруднено временно, съобщиха от кметството.

Успоредно с това ще започнат и подготвителни дейности и по улиците „Яне Сандански“ и „Гюмюрджина“.

Община Хасково моли гражданите да не паркират автомобили утре по пътното платно на ул. „Яне Сандански“ и на ул. „Гюмюрджина“, за да не затрудняват работата на фирмата-изпълнител и за да се избегнат инциденти.

Смяната на водопровода на бул. „Илинден“ е мащабен проект, който се изпълнява на отделни етапи. Общата дължина на новия водопровод е 2100 м. Всички стари компрометирани етернитови и стоманени тръби се заменят с полиетиленови тръби с висока плътност, съгласно стандарт БДС. За нормалната експлоатация на водопроводната мрежа са предвидени смени на всички сградни отклонение, спирателни кранове за подземен монтаж, автоматичен въздушник с тройно действие, изпускател: водопроводна шахта Ø1000; пожарни хидранти и др.