Денят на Земята бе тържествено отбелязан в Хасково и Кърджали

Традиционно училищата и детските градини в региона организираха истински празник, посветен на Международния ден на Земята. Първокласниците от ОУ „Любен Каравелов“ Хасково с класни ръководители Полина Пейчева и Станимира Гарванова и учител в ЦОУ Михаела Благоева отбелязаха Деня на Земята с широки усмивки, игри и творчески дейности. Те научиха колко е важно да пазим околната среда чиста и красива! Първи „б“ клас с класен ръководител Хаджиева сътвориха истински спектакъл с костюми от рециклирани материали, изработени от родителите. Децата от 3 в клас с преподаватели Петя Колева и Ваня Иванова посетиха парк „Кенана“. Там те се срещнаха с експерт от РИОСВ, с който си поговориха за нашия единствен дом – планетата Земя. Специален гост на събитието беше Николай Терзиев от БДЗП с верния си помощник кучето Буда. Децата научиха за необикновената роля на Буда като работещо куче, което се грижи за опазване на природата.

В Деня на Земята Езиковата гимназия в Хасково отбеляза кулминацията на училищната кампания „Зелен месец“, инициирана от 9 „г“ клас. Кампанията е посветена на разделното събиране и рециклиране на отпадъците. От началото на инициативата до сега учениците са събрали над 100 кг пластмаса и 25 кг алуминий. Николай Ненов – експерт в инспекцията, говори пред аудиторията за смисъла на оползотворяването на отпадъците и за контрола над общините относно задълженията им за оползотворяване. Гости на събитието бяха и представители на компанията NORDEX, които разказаха на учениците какво се случва с отпадъците, когато постъпят в депото. Организаторите изненадаха присъстващите с викторина, а наградите бяха рисунки върху рециклирана хартия.

Ученици от ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“-Хасково посетиха РИОСВ и отбелязаха Международния ден на Земята с беседа и презентация. В приятелски и непринуден разговор споделиха своите лични впечатления от предизвикателствата, пред които е изправена природата. В игри и състезания изразиха своята грижа и ангажираност към бъдещето на планетата ни – нашият единствен дом. Чрез състезанието „Следите, които оставяме в природата“ разбраха, че отпечатъкът, който оставяме върху природата е огромен.

Ученици от СУ „Христо Ботев“ – село Чорбаджийско, СУ „Й.Йовков“ – Кърджали, СУ „П.Р.Славейков“ – Кърджали, ОУ „В.Левски“ – Кърджали, ПГИ „Алеко Константинов“ – Кърджали, СУ „Паисий Хилендарски“ – село Припек, СУ „ЛюбенКаравелов“ – Димитровград изработиха различни проекти, посветени на родната планета.

IXв клас от Професионална гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев“ Свиленград с помощта на изкуствен интелект създадоха песен по случай „Деня на земята“ – „По пътя на отпадъците“.

С много радост и вдъхновение децата от детските градини изразиха своята почит към нашия прекрасен дом – Земята. Чрез игри и творчество те показаха своята любов към природата и обещаха да я пазят всеки ден! Най-активни бяха: ДГ 1 – Ябълково, ДГ „Снежанка“ – Минерални бани и нейният филиал в село Караманци, ДГ „Ален мак“ – Харманли, ДГ „Синчец“ – Димитровград, ДГ „Райна Княгиня“ – село Добрич, ДГ 1 „Звънче“ – Димитровград, ДГ „Пролет“ – Харманли, ДГ „Слънце“ – Димитровград, ДГ „Детски свят“ – Харманли, ДГ „Знаме на мира“ – село Черноочене, ДГ „Звездица“ – Димитровград, ДГ „Звездичка“ – село Голям извор и ДГ „Звездичка“ – село Силен.

ДГ „Детски свят“ – Харманли, втора група „Слънце“, се проведе цветно и вдъхновяващо модно дефиле, където въображението среща грижата за природата.

В конкурса за детска рисунка „Моят дом – Земята“, организиран от РИОСВ-Хасково, участваха 210 млади художници от страната с 210 рисунки. Ето и класирането:

Първо място: Елиф Али, 12 години от СУ „П. Р. Славейков“ – Кърджали

Второ място: Мартин Карамитев, 7 клас, СУ „П.Р. Славейков“ – Кърджали; Озан Мюмюн, 6 клас, СУ „Й.Йовков“ – Кърджали; Ярен Мехмед, 6 клас, СУ „Отец Паисий“ – Кърджали

Трето място: Валентина Митева, 7 клас, СУ „П. Р. Славейков“ – Кърджали; Емир Еюб, 3 клас СУ „Отец Паисий“ – Кърджали; Хазал Алиосман, 2 клас, СУ „П. Р. Славейков“ – Кърджали

Поощрителни награди: Соня Недялкова, 5 години, ДГ „Райна Княгиня“ – Димитровград; Гергана Русева, ДГ „Снежанка“ – Рудозем; Илке Местафа, 9 години от СУ „Христо Ботев“ – Джебел; Мира Хюсни, 3 клас, СУ „Отец Паисий“ – Кърджали

Грамоти за отлично отборно представяне бяха връчени на: СУ „Отец Паисий“ – Кърджали, СУ „П.Р. Славейков“ – Кърджали, СУ „Й.Йовков“ – Кърджали, ДГ „Райна Княгиня“ – Димитровград – 2б група, 4б група и село Добрич; ДГ „Зорница“ – Хасково; ДГ 1 „Звънче“ – Димитровград, ОУ „Васол Левски“ – Кърджали; ОУ „Любен Каравелов“ 1б клас – Хасково; СУ „Христо Ботев“ – село Чорбаджийско; СУ „Любен Каравелов“ – Димитровград; ОУ „Васил Левски“ 1б клас – Хасково; Школа „Арт Хаус“ – Кърджали.