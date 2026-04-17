РИОСВ-Хасково организира конкурс за детска ресунка „Моят дом - Земята“

РИОСВ-Хасково организира конкурс за детска ресунка, като част от честванията за най-големия нерелигиозен празник в света – Деня на Земята. Конкурсът ще бъде под мотото „Моят дом

- Земята“.

Няма ограничения относно техниката на изработка на картините, както и относно формата. Задължително изискване е да са свързани с темата на конкурса. Едно дете може да участва само с една рисунка, а крайният срок за подаване е 24. 00 часа на 17 април, 2026 година. Рисунките се изпращат като съобщения на фейсбук страницата на

инспекцията.

Комисия ще класира трите най-впечатляващи рисунки. Награждаването ще бъде в 15 часа на 23 април в сградата на РИОСВ-Хасково, ул. „Добруджа“ 14. На 21 април дванадесетокласници от ПГМАТ „Стойчо и Кица Марчеви“ – Хасково ще се запознаят с презентация, посветена на Международния ден на Земята. Домакин на събитието е екоинспекцията. Чрез дискусии и състезания учениците ще акцентират върху предизвикателствата, пред които е изправена нашата планета и какви са възможните решения.

На 22 април третокласници от СУ „Любен Каравелов“ – Хасково ще посетят любимия на хасковлии парк „Кенана“ и заедно с експерт от РИОСВ ще се запознаят с историята и идеите на деня на Земята, ще се впуснат в увлекателни еко игри и приключения. Като гост лектор е поканен Николай Терзиев от Българско дружество за защита на птиците, който ще демонстрира пред децата работа на терен заедно с верния си помощник, кучето Буда. Техни съученици ще организират еко ревю в училището с костюми от рециклирани материали.

В същия ден експерти от инспекцията ще се включат в инициатива за почистване на защитена местност „Злато поле“ край Димитровград, в партньорство с НЧ „Марица 2008“, с. Райново. От 20 до 24 април на Фейсбук страницата на инспекцията ще се проведе електронна викторина „Нашата сила, нашата планета“. Победителят ще бъде обявен на 27 април, понеделник в 11 часа.

Децата от детските градини и училищата в Хасковска и Кърджалийска област ще отбележат Деня на Земята с изработване на различни проекти и макети.

За първи път Ден на Земята се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада.

Милиони северноамериканци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, бизнессреди да включат в своите приоритети опазването на околната среда. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България е една от първите държави, която се включва в отбелязването му . През 2026 г. Денят на Земята се отбелязва под надслов „Нашата сила, нашата планета“.

Кампанията призовава общностите по целия свят да предприемат действия в подкрепа на чистия въздух, чистата вода, чистата енергия, защитените природни ресурси и климатичната стабилност.