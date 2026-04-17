52 бакалаври получиха тържествено дипломите си във филиала на Тракийския университет

52-ма бакалаври, завършили специалностите „Акушерство“, „Медицинска сестра“ и „Кинезитерапия“ получиха тържествено своите дипломи от филиала в Хасково на Тракийския университет – Стара Загора.

Средният успех на випуска тази година е много добър 5,06, съобщи директорът на Филиал Хасково доц. д-р Таня Паскалева.

Специална награда за отличен успех и хуманност в памет на Цанка Колева – главна медицинска сестра в ДКЦ 1 и старша медицинска сестра в хирургичното отделение на МБАЛ Хасково, бе връчена на първенците на випуска Халмие Хюсеин и Джейда Мехмед. Те получиха наградите си от Катя Колева, дъщеря на Цанка Колева.

Абсолвентите бяха поздравени от зам.-областния управител на Хасково Хасан Бекир.

След като положиха клетва да пазят медицинската тайна и да бъдат всеотдайни в професията, абсолвентите получиха своите дипломи и церемониално хвърлиха академичните си шапки.