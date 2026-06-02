Спипаха над 96 000 евро, скрити в две коли на път за Турция

Недекларирани 96 850 евро задържаха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при две отделни проверки на два леки автомобила, излизащи от страната, съобщиха от Агенция „Митници“.

При един от случаите, на 29.05.2026 г. около два часа след полунощ, на пункта пристига лек автомобил с чужда регистрация. В колата пътували водачът – немски гражданин и неговата спътница – турска гражданка, от Германия за Турция. Те заявили, че не пренасят нищо за деклариране. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия под предната пасажерска седалка митническите служители откриват, обвити в прозрачно фолио еврови банкноти. Общият брой на установените парични средства са 67 350 евро, собственост на шофьора на автомобила.

Почти по същото време на пункта пристига друг лек автомобил, управляван от български гражданин, който пътувал заедно с немски гражданин, от Германия за Турция. Водачът и неговият спътник заявили, че не пренасят стоки или парични средства за деклариране. При извършване на щателна митническа проверка на багажа са открити, в куфара на немския гражданин, недекларирани 29 500 евро.

По случаите са образувани две досъдебни производства от разследващи митнически инспектори под надзора на прокуратурата в Свиленград.