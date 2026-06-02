Променят движението и ограничават скоростта в участък от АМ „Марица“

Движението по АМ „Марица“ се променя, заради ремонт на фуга на мост, съобщиха от Областна администрация – Хасково. Променена е организацията на движение в платното за Свиленград, между 27-и и 29-и км на магистрала „Марица“. Трафикът е насочен в изпреварващата лента при ограничение от 50 км/ч.

Очаква се ремонтните работи да продължат до средата на юли. Движението ще се осъществява при въведената временна организация на движението и поставената пътна сигнализация. Призовават се водачите да спазват временната органазация и въведените ограничения на скоростта.