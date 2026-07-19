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Читателите на Haskovo.net дават леко предимство на Испания за финала на Световното

Приключи гласуването в играта на ЕСКОМ, свързана с най-важния мач на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада – финалът. Попитахме Ви кой ще стане световен шампион. Дали това ще е настоящият европейски първенец Испания или отборът на Аржентина, който защитава титлата си. 

Участниците трябваше да посочат един от тимовете, поставяйки коментар под публикация на фейсбук страницата на Haskovo.net. Гласуването бе до 23:59 часа на 18-ти юли.
224 души посочиха един от двата варианта. Предимството е леко в ползва на Испания. За европейския тим са гласували 120 души. За Аржентина това са направили 104-ма читатели. 
Финалът започва в 22:00 часа тази вечер. 

След приключване на Мондиал 2026 ще бъде изтеглен един от позналите шампиона. Победителят в играта ще спечели футболна топка. 

Източник: Haskovo.NET

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