В Сърница почетоха свети пророк Илия

На 20 юли църквата почита свети пророк Илия. Ден по-рано празникът бе отбелязан в село Сърница. Жители на селото и гости, потомци на местни родове, посетиха параклиса “Свети Илия”, който се извисява над селото.

Водосвет на святото място отслужи отец Серафим. Свещеникът освети курбана, който бе раздаден за здраве.

“Свети Илия” е един от четирите християнски молитвени домове в землището на селото. Другите два параклиса носят имената “Света Троица” и “Св. св. Константин и Елена”, а църквата в Сърница е кръстена на “Свети Николай Чудотворец”.

Параклисът “Свети Илия” е на над 130 години. На един от камъните е записана годината 1889.