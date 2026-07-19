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В Сърница почетоха свети пророк Илия

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    На 20 юли църквата почита свети пророк Илия. Ден по-рано празникът бе отбелязан в село Сърница. Жители на селото и гости, потомци на местни родове, посетиха параклиса “Свети Илия”, който се извисява над селото. 

    Водосвет на святото място отслужи отец Серафим. Свещеникът освети курбана, който бе раздаден за здраве. 

    “Свети Илия” е един от четирите християнски молитвени домове в землището на селото. Другите два параклиса носят имената “Света Троица” и “Св. св. Константин и Елена”, а църквата в Сърница е кръстена на “Свети Николай Чудотворец”.

    Параклисът “Свети Илия” е на над 130 години. На един от камъните е записана годината 1889. 

    Източник: Haskovo.NET

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