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В жегите: Басейни предлагат нощно къпане и шатра за 100 евро

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    Нощно къпане и шатра за 100 евро предлагат хасковски басейни срещу тежките жеги.

    В три възрастови групи таксуват за басейна на хотел „Европа“. За деца от 4 до 6 години входът е 5 евро, до 12 години пригответе 7 евро. Над тази възраст го ползвате за 10 евро.

    Ако искате да се поглезите с шатра, удоволствието ще ви струва 100 евро. Люлка спалня е наполовина – 50 евро. Работното време е до 18.00 часа.

    Прохладата край басейна на хотел „Дружба“ е безплатна за деца до 3 години, до 7 години – струва е 7 евро, над тази възраст – плащат 9 евро.

    Почитателите на нощното къпане могат да се възползват между 19.00 и 23.00 часа срещу 7 евро.

    С вход от 7 евро за деца до 12 години е басейнът на хотел „Романтика“. Сумата за по-големите е 10 евро. Почти всички цени на бара са като миналогодишните. Традиционното за плажа фрапе е 2 евро.

    Басейнът на хотел „Фантазия“ се ползва срещу 6 евро от посетители до 14 години, останалите плащат по 10 евро. Работното време е от 10.00 до 18.00 вечерта.

    Източник: Haskovo.NET

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