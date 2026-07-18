Познай кой ще стане световен шампион по футбол и спечели награда от ЕСКОМ

Вече станаха ясни финалистите на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

Изиграха се 102 мача и остават само още два – срещата за бронзовите медали и двубоят за титлата.

В „малкия финал“ един срещу друг ще се изправят Франция и Англия. Очаква се изключително интересен двубой. Макар „петлите“ и „трите лъва“ да са разочаровани от отпадането си на крачка от финала, тези два отбора демонстрираха добър футбол и се очаква да го направят и в предстоящия сблъсък.

Безспорно най-интересно ще бъде на финала. Там един срещу друг ще излязат действащият европейски шампион Испания и носителят на титлата от първенството преди 4 години Аржентина.

Мачът със сигурност се очаква с нетърпение от всеки футболен запалянко. Именно с този двубой е свързана и играта на фирма ЕСКОМ. Познайте кой ще стане световен шампион и може да спечелите подарък.

По-рано през месеца, във връзка с друг въпрос, вече връчихме награда на наш читател. Сега ви питаме кой ще триумфира – ще защити ли титлата си Аржентина или Испания ще детронира „гаучосите“.

Всеки, пожелал да участва в играта, може да гласува под статията, публикувана на фейсбук страницата на Haskovo.net.

Гласуването ще бъде в рамките на днешния ден – 18-ти юли, до 23:59 часа. След това позналите шампиона ще участват в томбола за наградата, която е футболна топка.