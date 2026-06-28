Над 50 % от участващите в играта на ЕСКОМ са гласували за Мексико

42-ма души участваха в играта на ЕСКОМ, свързана със Световното първенство по футбол. Всеки желаещ имаше на разположение близо 16 часа, за да се включи, давайки отговор с коментар под публикация във фейсбук страницата на Haskovo.net. Попитахме ви кой от трите домакина на Мондиал 2026 ще достигне най-напред в класирането. Разбираемо възможните отговори бяха Мексико, САЩ или Канада. И трите тима излязоха от своите групи и продължават към елиминациите.

Канада играе тази вечер с Южна Африка. На 1 юли Мексико излиза срещу Еквадор. Ден по-късно САЩ ще играе срещу Босна и Херцеговина.

Повече от половината участвали в играта на ЕСКОМ дадоха своите предпочитания за Мексико. За ацтеките гласуваха 23-ма. За САЩ са гласували 10-ма души, а за Канада едва двама.

Учудващо присъстват и отговори Англия, Аржентина, Португалия и Япония, които разбира се няма как да попаднат в играта.

Когато стане ясен най-предно класиралия се, ще бъде проведена томбола. При положение, че и трите отбора отпаднат на един и същи етап от първенството, и трите отговора ще се считат за верни.

Победителят в играта ще получи награда, осигурена от ЕСКОМ.