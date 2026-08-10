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Вандали счупиха икони и задигнаха даренията от параклис в Свирачи

Кражба на монети от параклис е регистрирана в ивайловградското село Свирачи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Вчера в 7:30 часа е подаден сигнал от представител на църковното настоятелство в Свирачи. Той е съобщил, че в параклиса в селото е проникнато чрез взломяване и са откраднати дарени пари и са повредени няколко икони.

На място полицаите са установили, че в храма е влизано след счупване стъкло на малък прозорец и че са задигнати монети на стойност около 40 евро за продажба на свещи. За задигнатите пари от дарения няма как да се установи стойността им. Работата по случая продължава.

Източник: Haskovo.NET

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