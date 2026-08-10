Задържаха двама за побой над 18-годишни и кражба на телефон

Двама от Симеоновград са задържани за кражба в родния си град, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

На 9 август в 03:45 часа на спешния телефон 18-годишен е подал сигнал за нападение с цел кражба на телефон. На място са били изпратени полицейски служители, които установили, че подаващият сигнала заедно с негов връстник са били нападнати на улица „Македония“ от двама души, които ги ударили и отнели телефона на единия.

В хода на работата са задържани двамата нападатели – на 29 г. и 19 г., също от Симеоновград. Пострадалите момчета са прегледани и освободени за домашно лечение. Образувано е досъдебно производство.