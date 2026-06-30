Служителка задигна 7300 евро и злато от заложна къща

Жена от Любимец е задържана за присвояване на пари и ценности, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Вчера в 15: 30 часа в участъка в града се е явил управител на заложни къщи със седалище в София. Мъжът е заявил, че за седмица в техен обект са присвоени над 7300 евро и златни накити, собственост на дружеството. По негови думи те са били поверени на служителката им от Любимец на 32 г.

В хода на работата, жената признала за присвояването и е задържана до 24 часа по образуваното досъдебно производство.