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БАБХ иззе над 320 кг овча лой без документи от кола

Над 320 кг овча лой иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

При проверка на лек автомобил с румънска регистрация на вход в страната инспекторите са установили 325,4 кг овча лой, опакована в кашони, без документи за произход. Стоката е иззета и предстои да бъде унищожена.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

 
Източник: Haskovo.NET

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