БАБХ иззе близо 800 кг овча лой без документи от автобус

Овча лой с общо количество 770 кг иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

При проверка на автобус с турска регистрация на вход в страната инспекторите са установили количеството овча лой, опакована в кашони, без документи за произход. Стоката е иззета и предстои да бъде унищожена.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.