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Димитър Демиров от село Срем отпразнува 100-годишен юбилей

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    С уважение, признателност и много емоции село Срем отбеляза един изключителен празник – 100-годишния юбилей на своя жител Димитър Желязков Демиров. Вековният юбилей е не просто дата в календара. Той е равносметка за един достоен човешки път – изпълнен с труд, житейски изпитания, спомени и уроци, които остават за поколенията.

    По повод забележителната годишнина кметът на община Тополовград Божин Божинов отправи своите най-сърдечни поздравления към юбиляра и му връчи поздравителен адрес, в който изразява уважение и признателност към неговия житейски път.

    „Вашият живот е пример за сила на духа и устойчивост, а изминатите години са съкровищница от ценни преживявания и уроци, заслужаващи нашето най-дълбоко уважение!“, се казва в поздравлението на кмета на общината.

    Димитър Демиров е роден и израснал в село Срем, като целият му живот е свързан с родния край. До пенсионирането си той дълги години е работил, а след това продължава да води активен и самостоятелен живот. До преди две години столетникът сам се е грижил за себе си и своя дом. Поддържал е градината, занимавал се е с домакинството и е запазил своята независимост и жизненост. След здравословен инцидент той вече има нужда от помощ в ежедневието, но духът му остава силен. И до днес неговото най-голямо желание е да бъде в своя дом – мястото, което пази неговите спомени и целия му житейски път.

    „Опитвали сме се да го вземем при нас, но той не иска. Това е неговият дом – неговата къща, неговата стая, неговото легло“, разказва единствената му внучка Марияна. Тя е сред най-близките хора до столетника. Заедно с дъщеря му Радка и неговото правнуче семейството продължава да бъде неговата опора и подкрепа. Марияна споделя, че дядо ѝ винаги е бил човек, който обича живота. Той не се е лишавал от малките радости, храни се с удоволствие и запазва своето положително отношение към света.

    Може би част от тайната на неговото дълголетие се крие в спокойствието на селския живот, чистия въздух, труда и силната връзка с родното място.

    Празникът по повод 100-годишнината му бе изпълнен с внимание и топлина. Димитър Демиров получи поздравления и подаръци от кмета на община Тополовград Божин Божинов, от кмета на село Срем Митка Иванова, от близки и приятели. За юбилея бяха подготвени и специални торти, а най-ценният подарък останаха обичта и уважението на хората около него.

    Семейството на Димитър Демиров отправя своите искрени благодарности към кмета на село Срем Митка Иванова за постоянната подкрепа, внимание и грижа, които оказва към столетника. Близките му споделят, че в малките населени места човешкото отношение и съпричастността са особено ценни. Присъствието на хора, които помагат и проявяват разбиране, носи спокойствие и увереност, че никой не е забравен.

    100-годишният юбилей на Димитър Демиров е повод за гордост за неговото семейство и за цялата общност. Защото хора като него са жива памет – те носят историята на един край, на едно поколение и на ценности, които не трябва да бъдат забравяни.

    Община Тополовград пожелава на Димитър Демиров здраве, спокойни дни и още много мигове, изпълнени с обич, внимание и уважение!

    Честит 100-годишен юбилей!

    Източник: Haskovo.NET

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