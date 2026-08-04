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Такси се заби в „Ауди“ на кръстовището до УНСС в Хасково

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    Поредна катастрофа стана на кръстовището между булевардите „България“ и „Стефан Стамболов“ в Хасково. Инцидентът възникна около 14:30 часа днес.

    Таксиметров автомобил, шофиран от млада жена, се е движел по моста откъм УНСС, където има пътен знак „Стоп“. Водачката, която има 8-месечен шофьорски стаж зад волана на жълтия автомобил, заяви, че гумите ѝ са се подхлъзнали и е последвал удар в преминаващо „Ауди“. Другият автомобил също е бил управляван от жена, движеща се по бул. „България“ в посока центъра на града.

    При сблъсъка няма пострадали хора, нанесени са само материални щети по автомобилите.

    На мястото на инцидента пристигна екип на „Пътна полиция“ за изясняване на причините за произшествието.

    Източник: Haskovo.NET

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    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Съ
      съсед
      3 0
      15:13, 4 авг 2026
      Едно от лошите кръстовища в града, без добра видимост.
      Всички видове храсти трябва да бъдат премахнати там, както и онези до болницата на обръщалото за Кауфланд. Никаква видимост, въпрос на късмет е.
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