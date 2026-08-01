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"Разкрасиха" паркиран джип с бяла боя

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    Джип, китайско производство осъмна рано тази сутрин обилно залят с латексова боя. Возилото е било паркирано зад блок на бул. "Раковски" 7 в непосредствена близост до жандармерията. Не е ясно кога е бил извършен вандалският акт, но бялата боя вече беше изсъхнала. 
     
    По първоначална информация колата е собственост на жена. Не е ясно кой може да е извършил вандалския акт и с какви мотиви е залял а колата. Цялата инвестиция в "произведението на изкуството" най-вероятно е под 20 евро. Щетите на собственичката обаче тепърва ще се оценяват. Добрата новина е, че латексът е на водна основа и има шанс автомобила да бъде изчистен. 
    Източник: Haskovo.NET

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    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Ан
      антимишок
      3 0
      09:47, 1 авг 2026
      По добре е бяла боя вместо кирка забита в предният капак на китаеца !
      Отговор
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