Колони от автомобили продължават да се трупат на граничен пункт Капитан Андреево

Изключително интензивно е движението на граничен пункт "Капитан Андреево", както на вход, така и на изход от страната. Анализът на Гранична полиция сочи, че и от предходни години винаги в този период движението е натоварено, а пътуващите остават основно гастърбайтери, които използват ваканцията и се прибират в родината си Турция. Над 8000 автомобила са преминали през границата само за денонощие.

"Ние сме създали необходимата организация, разкрили сме максимален брой работни места, а пунктът функционира на пълен капацитет. Уверявам всички български граждани, които искат да пътуват до Република Турция, че времетра

енето за граничната проверка ще бъде в рамките на допустимото.", посочи Яни Пейчев от граничен пункт Капитан Андреево.

Преминаването през граничен пункт зависи от това колко лица пътуват в превозното средство. На човек граничната проверка трае малко над минута, посочиха още властите. Според тях преминаването през двата пункта отнема около 20 мин.

Заради натовареният трафик на пункта има пренасочени служители от друга дирекция. Регулярно се провеждат и срещи с ръководството на съпределният пункт Капъкуле. Целият месец юли движението бе интензивно в посока изход от страната. През август се очаква това да се обърне и до средата на септември трафикът да е натоварен на входа на страната.