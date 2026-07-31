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Два пожара избухнаха за ден в Хасковска област

Два пожара възникнаха днес в две общини на територията на област Хасково, съобщиха от Областна администрация.

Единият пожар е възникнал между селата Крум и Добрич, община Димитровград. Огънят е обхванал сухи треви и храсти, както и част от широколистна гора. На място работят четири екипа на ПБЗН.

Междувременно пожар е възникнал и между селата Вълче поле и Дъбовец, община Любимец. Горят сухи треви, храсти, лесонепригодна растителност и смесена широколистна гора. Изпратени са два екипа на ПБЗН.

Към момента няма опасност за населените места.

Източник: Haskovo.NET

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