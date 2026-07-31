Температурите ще достигнат 35°: Прогноза за времето на 31 юли в Хасково

На 31 юли времето в Хасково ще бъде слънчево и горещо. Минималните температури ще бъдат около 18°C, а максималните ще достигнат 35°C. През целия ден ще преобладава ясно време, без валежи, с лек североизточен вятър.

Още преди обяд температурите ще преминат границата от 30 градуса, а следобед жегата ще бъде най-осезаема. Вероятността за валежи е практически нулева, а индексът на ултравиолетовото лъчение остава висок, което налага избягване на продължително излагане на слънце в най-горещите часове на деня.

Метеоролозите препоръчват прием на повече течности, носене на светли и леки дрехи и ограничаване на физическата активност между 11:00 и 17:00 часа. Вечерта ще остане ясно и приятно, с температури около 24–25°C.