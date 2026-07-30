Митничари откриха недекларирани стоки за над 72 000 евро

Митнически служители на граничен пункт „Капитан Андреево“ са открили при проверка недекларирани 7 денка с общо 390 килограма тютюн за пушене, 5 кашона с 285 броя опаковки - стимуланти за полова мощ и 11 стека с цигари. Стойността на контрабандираните стоки възлиза на 72 214 евро .

Стоката е превозвана от Турция през България към Белгия от лекотоварен автомобил с чужда регистрация. Водачът е 54-годишен турски гражданин, който обявил, че няма стоки за деклариране.

По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор. Спрямо водача е взета мярка за неотклонение „гаранция“, както и „забрана за напускане пределите на Република България”, освен с разрешение на Окръжна прокуратура-Хасково. Наред с това е бил временно отнет и документът му за задгранично пътуване. Разследването по случая продължава.