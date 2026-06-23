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Външно тяло на климатик се възпламени в кв. „Орфей“

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    Външно тяло на климатик се възпламени следобед на жилищен блок №27 в хасковския квартал „Орфей“. Инцидентът е възникнал на третия етаж в сградата, намираща се в района на ВиК – Хасково, като по това време в апартамента е нямало хора.

    Сигналът за произшествието е подаден около 15:50 часа от съсед, който първоначално е предприел действия по гасенето, обливайки го с кофа вода. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и полицията. При пристигането на огнеборците обаче не е имало активни пламъци, поради което не се е наложила допълнителна намеса от страна на спасителните екипи.

    Впоследствие на място пристигна и собственичката на жилището, която по време на инцидента е била на работа и е научила за него след обаждане от съседа. Тя обясни, че климатикът е закупен преди около година и в момента на запалването не е работел, но е бил включен в електрическата мрежа.

    Причините за възникването на огъня тепърва ще се изясняват. Сред основните версии за инцидента са техническа неизправност (късо съединение) или хвърлена от горните етажи незагасена цигара.

    Източник: Haskovo.NET

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