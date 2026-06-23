Съдът отмени по-високата такса смет за Димитровград и село Бодрово

Тричленен състав на Хасковския административен съд отмени Решение № 685/29.12.2025 г. на Общински съвет – Димитровград, в частта, с която е определен размерът на таксата за битови отпадъци за 2026 г. за населението на Димитровград, и в частта, с която е определен размерът на таксата за битови отпадъци за 2026 г. за населението на село Бодрово.

За да отмени решението в оспорените му части, съдебният състав е приел, че в хода на административното производство е било допуснато съществено процесуално нарушение, изразяващо се в липса на надлежно оповестяване за началото на процедурата по приемане на акта. Според съда, не са оповестени и формите на участие на заинтересованите страни в производството, за да им се даде възможност да осъществят това свое право.

На следващо място съдът е приел, че общинският съвет е определил по-висок размер на таксата от необходимия такъв за покриване на материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата от страна на дружеството изпълнител.

Решението на Административен съд – Хасково подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок.