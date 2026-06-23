Хасково сред най-застрашените области у нас заради липса на медици

Към 31.12.2025 г. в област Хасково функционират 11 заведения за болнична помощ с 1 051 легла в тях.

Заведенията за болнична помощ включват: болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2025 г. многопрофилните болници в областта са 5 със 760 легла. Те представляват 50% от болниците и в тях е съсредоточен 78.3% от легловия фонд на всички болници в областта.

В областта през 2025 г. има 5 специализирани болници с 211 легла.

В края на 2025 г. заведенията за извънболнична помощ са 70 с 55 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2024 г. броят на тези заведения в областта намалява с 1, и легловия фонд се намаля с 4 легла.

Сред заведенията, които се занимават с клинична медицина, най-голям е броят и легловия фонд на медицинските центрове - 25 с 48 легла. Диагностично-консултативните центрове са 2 заведения със 7 легла.

В края на годината в областта функционират 43 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписи, национални центрове без легла, диализни центрове и центрове за трансфузионна хематология, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и други. В края на 2025 г. тези заведения в областта са 4 с 20 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла към края на 2025 г. в областта е 510.9 при средно за страната 886.2 на 100 000 души от населението. Най-високи са стойностите на показателя в областите Плевен (1 347.2 на 100 000 души от населението), Смолян (1 247.5) и Пловдив (1 107.6), а най-ниски са в областите Перник (424.4), Ямбол (432.2) и Видин (446.3).