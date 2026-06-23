Хасково сред най-застрашените области у нас заради липса на медици

Към 31.12.2025 г. в област Хасково функционират 11 заведения за болнична помощ с 1 051 легла в тях.
Заведенията за болнична помощ включват: болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2025 г. многопрофилните болници в областта са 5 със 760 легла. Те представляват 50% от болниците и в тях е съсредоточен 78.3% от легловия фонд на всички болници в областта.
В областта през 2025 г. има 5 специализирани болници с 211 легла.
В края на 2025 г. заведенията за извънболнична помощ са 70 с 55 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2024 г. броят на тези заведения в областта намалява с 1, и легловия фонд се намаля с 4 легла.
Сред заведенията, които се занимават с клинична медицина, най-голям е броят и легловия фонд на медицинските центрове - 25 с 48 легла. Диагностично-консултативните центрове са 2 заведения със 7 легла.
В края на годината в областта функционират 43 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.
Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписи, национални центрове без легла, диализни центрове и центрове за трансфузионна хематология, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и други. В края на 2025 г. тези заведения в областта са 4 с 20 легла.
В края на 2025 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 616 лекари (табл. 1). Лекарите по дентална медицина са 200. Професионалистите по здравни грижи и другите медицински специалисти са 1 109, от които 751 са медицински сестри и 77 акушерки. Лаборантите (медицински и рентгенови) в областта са 119.
Към 31.12.2025 г. разпределението на практикуващите лекари в областта по пол и възраст е следното: Мъжете са 294 (47.7%), а жените - 322 (52.3%); Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55-64 години - 230, или 37.3%; Младите лекари на възраст до 35 години са 60, или 9.7%.
Осигуреност с лекари
Осигуреността с лекари в края на 2025 г. за областта е 29.9 при общо за страната е 47.3 на 10 000 души от населението. Осигуреността на населението с лекари по области варира от 24.6 до 82.1 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници - Плевен (82.1 на 10 000 души от населението), Пловдив (58.1), София (столица) (57.8) и Варна (52.3). Най-нисък е показателят за областите Кърджали (24.6 на 10 000 души от населението), Разград (29.4), Ямбол (29.8) и Хасково (29.9).
Осигуреност с лекари по дентална медицина
Осигуреността с лекари по дентална медицина в област Хасково е 9.7 при средно за страната - 12.6 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за областите Пловдив (19.9 на 10 000 души), Варна (18.1), Перник (16.1) и София (столица) (16.0). Най-ниска е осигуреността на населението с лекари по дентална медицина в областите София (6.1), Разград (6.5), Монтана (6.8) и Търговище (7.0 на 10 000 души от населението).