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Главният архитект на Хасково: Изкопът на ул. „Гоце Делчев“ се изпълнява по проект, по-бързото строителство е най-безопасно

Изкопът за новата пететажна жилищна кооперация на улица „Гоце Делчев“ №12 в Хасково, който предизвика напрежение и опасения от пропадане сред жителите на квартал „Македонски“, се изпълнява по проект. Това съобщи главният архитект на Общината Антон Щерев. Подробности за случая може да видите ТУК

След подаден сигнал от граждани за компрометиран паркинг, общински експерти са извършили проверка на място в понеделник. Инспекцията е установила, че на терена се работи активно по подготовката за укрепване на изкопа – за подготовка на фундаментите и бъдещите бетонни подпорни стени.

По думите на арх. Щерев, строителите бързат с дейностите, за да положат бетона към съседните имоти във възможно най-кратки срокове. Той подчерта, че при евентуално срутване или щети по околните обекти, възстановяването им ще бъде изцяло за сметка на собственика на новия строеж.

Според главния архитект най-безопасното решение в момента е фирмата да бъде оставена да работи без пречки. Всяко умишлено забавяне от страна на съседите само ще удължи времето, в което изкопът стои отворен, а това крие реален риск от допълнителни свличания на земна маса, категоричен е той.

Анета Кутелова

Източник: Haskovo.NET

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Коментари в сайта (1)

  • 1
    Ра
    Рапон
    3 0
    09:10, 24 юни 2026
    главния архитект да се самосезира, че тротоарите в града са разбити, да организира една бригада и полека лека да вземат да ги оправят, хората плащат данъци, които явно не се използват по предназначение, спъват се и падат, някои трошат кокали, общината плаща обезщетение и пак не прави нищо, айде променете се, поне малко
    Отговор
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