Строеж на нова кооперация разтревожи жителите на улица „Гоце Делчев“ в Хасково

Нов строителен обект в град Хасково предизвика напрежение и опасения сред живеещите в квартал „Македонски“. Жители на района изразиха своите притеснения, свързани с пропадане на паркинг пред съществуваща жилищна сграда на улица „Гоце Делчев“ №12. Според подадените сигнали, непосредствено до паркинга частна фирма е започнала мащабни изкопни работи за изграждането на нова кооперация, което е довело до свличане на земна маса под асфалтовата настилка. Граждани разказват, че по време на работата на багерите на обекта част от земята е започнала видимо да се компрометира. Страхът от евентуално по-сериозно срутване и увреждане на съседната инфраструктура бързо мобилизира местната общност.

Във връзка със ситуацията потърсихме коментар от директора на РДНСК-Хасково инж. Пеньо Стайков. Той поясни, че в дирекцията е постъпил сигнал от граждани, но той не е бил свързан с непосредствена авария. Инж. Стайков заяви, че за въпросния строеж има подаден сигнал при тях на 12 юни, но не за авария, а за компрометирана ограда и за унищожени зеленчуци. Той допълни, че тъй като строежът е четвърта категория, правомощията изцяло са в ръцете на общината, затова още на 16 юни е изпратено официално писмо до Община Хасково за извършване на проверка на място. По думите му при тях няма постъпили документи или претенции от граждани за аварийни ситуации или други сериозни нередности. Инж. Стайков допълни, че по негова информация колеги от общинската администрация вече са посетили обекта за инспекция, като към момента няма констатирани притеснителни обстоятелства, които да застрашават сигурността.

Инвеститорът и изпълнител на проекта Юзкан Юмер, представляващ фирма „ДЖАМБАЗЛАР 2014“ ЕООД, категорично заяви, че строителните дейности се извършват в пълно съответствие с одобрените инженерни и инвестиционни проекти и липсва риск от срутване, като в района няма подпочвени води. Работата започнала преди около седмица. Той потвърди, че днес служители на Община Хасково са извършили проверка на строителната документация и ситуацията на терена, без да установят нарушения. Юмер поясни, че по своя преценка са започнали укрепване на изкопа.

Относно параметрите на бъдещата многофамилна жилищна сграда, Юмер посочи, че тя се издига въз основа на редовно Разрешение за строеж №273 от 24.07.2025 г. Кооперацията ще бъде на пет етажа с обща разгърната застроена площ (РЗП) от 480 квадратни метра. В нея са проектирани общо 7 апартамента, като за нуждите на живущите и автомобилния поток са предвидени 9 гаража, 4 магазина и офиси, и склад. Височината на обекта е в рамките на позволените 16 метра за четвърта категория, като са спазени всички законови отстояния.

Според информационната табела строителният надзор е поверен на „МЕГА ПРО КОНСУЛТ“ ЕООД, а технически ръководител е Юзкан Юмер Сали.