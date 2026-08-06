Вярващи в Хасково посрещнаха Преображение Господне с освещаване на първото грозде

Света литургия и традиционен водосвет по повод големия християнски празник Преображение Господне събраха десетки миряни в хасковския храм „Преображение на Пресвета Богородица“. В празничния ден отец Константин отслужи Тържественото богослужение и извърши ритуала по освещаване на първото грозде за годината.

Според древната църковна традиция едва след благославянето в храма плодовете на лозата се опитват за първи път. Местните жители изпълниха църквата, за да запалят свещ за здраве, да се помолят за благополучие и да отнесат у дома си от осветеното грозде.

Празникът Преображение Господне се отбелязва от православната църква на 6 август и е свързан с библейското събитие, при което Исус Христос се преобразява пред учениците си Петър, Яков и Йоан на планината Тавор. Неговото лице светнало като слънце, а дрехите му станали бели като светлина, разкривайки божествената му същност.

Този ден носи символиката на духовната промяна, надеждата за ново начало и преобразяването на човешката душа към добро. На празника се допуска строго облекчение на строгия Богородичен пост, като на трапезата се разрешава консумацията на риба, а вярващите се отправят с благодарност към природата и нейните дарове.