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Вярващи в Хасково посрещнаха Преображение Господне с освещаване на първото грозде

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    Света литургия и традиционен водосвет по повод големия християнски празник Преображение Господне събраха десетки миряни в хасковския храм „Преображение на Пресвета Богородица“. В празничния ден отец Константин отслужи Тържественото богослужение и извърши ритуала по освещаване на първото грозде за годината.

    Според древната църковна традиция едва след благославянето в храма плодовете на лозата се опитват за първи път. Местните жители изпълниха църквата, за да запалят свещ за здраве, да се помолят за благополучие и да отнесат у дома си от осветеното грозде.

    Празникът Преображение Господне се отбелязва от православната църква на 6 август и е свързан с библейското събитие, при което Исус Христос се преобразява пред учениците си Петър, Яков и Йоан на планината Тавор. Неговото лице светнало като слънце, а дрехите му станали бели като светлина, разкривайки божествената му същност.

    Този ден носи символиката на духовната промяна, надеждата за ново начало и преобразяването на човешката душа към добро. На празника се допуска строго облекчение на строгия Богородичен пост, като на трапезата се разрешава консумацията на риба, а вярващите се отправят с благодарност към природата и нейните дарове.

    Източник: Haskovo.NET

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