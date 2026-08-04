Съдът в Хасково остави в ареста 52-годишен мъж, опитал да изнасили майка си в Димитровград

Окръжният съд в Хасково потвърди окончателно най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 52-годишния Иван Петров Димов, постановена първоначално от Районен съд – Димитровград. Той е обвинен в опит за изнасилване на майка си.

Случката е станала на 26 юли 2026 г. в Димитровград. Според събраните доказателства и медицинската експертиза, Димов е нападнал възрастната си майка с бой и заплахи, но не е успял да довърши намерението си по независещи от него причини.

Магистратите прецениха, че има реален риск той да извърши друго престъпление или да се укрие, тъй като вече има предишни осъждания. Допълнителен аргумент за оставянето му зад решетките е фактът, че пострадалата е трудноподвижна и продължава да живее в същия дом, поради което по-лека мярка, като „домашен арест“, не би гарантирала нейната безопасност.

За това тежко умишлено престъпление законът предвижда наказание от 2 до 8 години лишаване от свобода. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.