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Мъж е в болница след забележка към младежи с АТВ-та и велосипеди

Мъж пострада в побой след отправена забележка към младежи в Любимец, съобщиха от полицията.

Снощи в 22:15 часа е подаден сигнал от 65-годишен, който съобщил, че докато се движил по улица „Цар Асен“ забелязал група младежи с велосипеди и АТВ-та. Той им направил забележка, че създават предпоставки за произшествие на пътя, при което те го нападнали и избягали.

В хода на незабавните издирвателни действия полицаите са установили и задържали трима младежи на възраст 17 г., 23 г. и 28 г., всички от Любимец и 34-годишен познайник на полицията от Варна.

Пострадалият е оставен за лечение в МБАЛ Хасково, без опасност за живота. Работата по случая продължава.

Източник: Haskovo.NET

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