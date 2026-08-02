Над 3000 души в хасковско вече контролират парите за здраве през мобилния си телефон

Мобилното приложение „еЗдраве“ започна да функционира за граждани през 2024-та година. От тогава досега над 3000 души са инсталирали апликацията на телефона си, благодарение на услугите на Регионалната здравноосигурителна каса в Хасково. Това може да стане и в офисите на РЗИ-Хасково и „Информационно обслужване“.

За да може все повече хора да имат достъп до здравните си досиета Здравната каса в Хасково стартира мащабна кампания. Служители вече посещават фирми и предприятия, за да активират приложението на телефоните на работниците. Предстои презю август в центъра на Хасково да бъде открит изнесен офис. „Съвместно на кмета на Община Хасково сме осигурили място, което е близо до общината, на пешеходната зона. Там наши служители, всеки ден от 10:30 до 14 ч., а в последствие и в края на работния ден от 16:30 до 18:30 ч. ще бъдат на разположение на всички граждани. Сдвояването е изключително лесно и отнема само няколко минути. Ползата за гражданите от „еЗдраве“, обаче е огромна“, обясни директорът на РЗОК-Хасково Ирина Колева.

Целта на кампанията е все повече хора да използват „еЗдраве“ на телефона си. Освен, че приложението дава достъп до цялата мединска информация, то служи и като инструмент за граждански контрол върху обществените средства, изхарчени за здраве. „Гражданският контрол за изразходване на средствата е един от механизмите да държим бюджетната рамка в разумните граници. Разчитаме популяризирането на това приложение да даде възможност на хората да следят дали отчетената дейност в тяхното досие е реално извършена. „

Здравната каса в Хасково вече е получавала и проверявала сигнали от пациенти за засечени разминавания. От структурата апелират, ако работодателите имат желание да се включат в кампанията да се свържат с тях.