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Ментета, цигари без бандерол и над 1000 препарата иззеха при акции в Хасковско

Общо 923 артикула с лога и надписи на защитени търговски марки, 4800 къса цигари без бандерол и 1008 растителни препарата са иззели през последното денонощие служители на ОДМВР – Хасково.

При проверка на търговски обект на ул. „Христо Данов“ в Димитровград полицаите открили 768 текстилни изделия и 155 парфюмни води, изложени за продажба със знаци на известни марки.

На ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на автомобил, управляван от 55-годишен мъж, са открити 2400 къса цигари без български акцизен бандерол.

Още 2400 къса безакцизни цигари са конфискувани при проверка на автомобил „Опел“, управляван от 45-годишен мъж от Свиленград на автомагистрала „Марица“.

При друга проверка на паркинг до казино на автомагистрала „Марица“ полицаите спрели автомобил, управляван от 48-годишен свиленградчанин. В превозното средство били открити 1008 бутилки по 450 мл препарати за унищожаване на насекоми, за които водачът не представил документи за произход.

Всички стоки са иззети с протоколи. По случаите са съставени два акта за административни нарушения и са образувани две досъдебни производства.

Източник: Haskovo.NET

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