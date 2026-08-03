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Жегата не отстъпва: До 35 градуса в Хасково днес

Днес, 3 август, времето в Хасково ще бъде слънчево и горещо. Очаква се максималната температура да достигне около 35 градуса, а минималната сутрин ще бъде около 19 градуса. Ще духа слаб северен до североизточен вятър, който няма да донесе съществено разхлаждане.

През целия ден ще преобладава ясно време с много слънчеви часове. Валежи не се очакват, а условията ще останат подходящи за разходки и дейности на открито, като е препоръчително да се избягва продължителният престой на слънце в часовете между 12:00 и 17:00 часа.

Индексът на ултравиолетовото лъчение остава висок, затова специалистите препоръчват използването на слънцезащитни средства, прием на достатъчно течности и ограничаване на физическото натоварване през най-горещата част от деня.

Източник: Haskovo.NET

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