Димитър Карамфилов: С Божидар наблягаме на техниката

Европейският шампион в зала от 2025 и трети в света в скока на дължина от тази година Божидар Саръбоюков продължава подготовката си за следващото голямо състезание. Това ще бъде Европейското първенство на открито в Бирмингам. Харманлиецът записа много силни резултати този сезон и се очаква да е сред фаворитите за медалите в Англия.

Екипът ни се свърза с неговия треньор Димитър Карамфилов. Специалистът заяви, че на този етап се полагат повече усилия върху техниката.

„С Божидар наблягаме повече върху техниката. Също така тренираме и достигането на максимална скорост в последните метри преди отскок“, заяви за Haskovo.net Карамфилов.

Шампионатът в Бирмингам е от 10 до 16 август. БНТ ще излъчи най-интересното от първенството.

Божидар и останалите изявени български лекоатлети ще се опитат да донесат радост и успехи на страната ни. Саръбоюков е на трета позиция в европейската ранглиста в скока на дължина за сезона и дели десетото място във вечната класация на Стария континент. Габриела Петрова и Александра Начева са непосредствено една зад друга в листата на троен скок – 8-ма и 9-та.