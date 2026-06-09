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Дори и контузен Йоан Радев стана вицешампион при по-големите

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    Йоан Радев стана вицешампион на Националното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години. Хасковлията спечели сребърния медал на 800 метра гладко бягане. Той финишира за време 1 минута и 58 секунди. Състезателят на СК „Атлетик“ стигна до отличието, въпреки контузията си. 

    „Доволен съм от представянето си. Имах контузия, която възпрепятства моята подготовка. Смятам, че се представих добре, направих лично постижение и въпреки, че се състезавах срещу две години по-големи от мен атлети, пак успях да се противопоставя“, заяви за Haskovo.net и eTV Йоан Радев.

    Според него контузията му се дължи най-вече на умора. Сега той ще се възстановява, след което започва подготовка за Националния шампионат в своята възрастова група, а именно под 16 години. Първенството е след около един месец. 

    Междувременно четири съотборнички на Йоан от СК „Атлетик“ продължават подготовката си за първенството за девойки под 14 години, което е тази седмица. Участие на шампионата ще запишат Даниела Петрова, Ивайла Павлова, Рая Проданова и Деница Делчева. 

    Източник: Haskovo.NET

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