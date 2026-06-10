Тенисистки от 4 континента идват в Хасково за участие в международен турнир за жени W50

47 тенисистки вече подадоха заявки за участие в международния тенис турнир за жени W50, който ще се проведе в Хасково. Спортният форум стартира тази неделя на кортовете в парк „Кенана“. Квалификациите ще продължат два дни, след което започват мачовете от основната схема. От тази фаза участие ще започнат 32 тенисистки.

Водачка в схемата е 244-ата в света Селена Яничиевич от Франция. Сред българските тенисистки, които ще участват, са Лиа Каратанчева, Денислава Глушкова, Лидия Енчева, Росица Денчева и състезателката на ТК „Хасково 2015“ Ива Иванова.

Сред участничките има представителки на България, Франция, САЩ, Италия, Гърция, Финландия, Русия, Полша, Австралия, Индия и други държави.

Турнирът е с награден фонд 40 000 щатски долара и носи точки за световната ранглиста.

Турнир от такъв висок ранг не се е провеждал в Хасково през настоящия век. Затова и домакините от ТК „Хасково“ канят всички фенове на спорта, а и не само, да се насладят на интригуващите и интересни срещи.