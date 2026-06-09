Бивш шеф на полицията в Хасково е назначен за и.д. главен секретар на МВР

Бившият директор на ОД на МВР в Хасково Любомир Николов е назначен за и.д. главен секретар на МВР, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев.

Досега Николов беше шеф на СДВР.

Старши комисар Любомир Николов е започнал работа в системата на МВР през 2002 г. като сержант в СДВР. След 2003 г. е заемал последователно длъжностите разузнавач в сектор „Икономическа полиция“-СДВР и разузнавач в сектор „Фалшификации“ в ГДБОП /2011-2013 г./, след което за период от 2 години е преназначен на изпълнителска длъжност в отдел „Икономическа полиция“ към СДВР. От 2016 г. последователно е заемал длъжностите разузнавач, началник сектор, началник отдел в ГДБОП и от юни 2021 г. е заместник-директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. През годините многократно е награждаван с писмени похвали, обявяване на благодарност, колективна и индивидуална парични награди, както и с почетни знаци на МВР.

Николов беше полицейски шеф на Хасковска област за около два месеца от февруари до април 2023 година.