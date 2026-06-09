Състезание по плуване с много медали и весели игри на Плувен комплекс „Хасково“

Малките плувци от ОУ „Св. Климент Охридски“ Хасково ще поставят финал на учебната година със спортно състезание. След натоварени тренировки през цялата учебна година, след много труд, упоритост и дисциплина, учениците от „Св. Климент Охридски“ са готови да се явят на училищното състезание по плуване. То ще се проведе утре, 10 юни, от 13,00 часа на плувен комплекс „Хасково“. Ще има много смях, честна игра и медали за най-добрите.

Екипът на Община Хасково и Плувен комплекс „Хасково“ очаква малките плувци и техните ръководители от всички хасковски училища и през новия училищен спортен сезон!