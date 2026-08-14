От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

28 °C

Хандбалистките на „Хасково“ с титла от турнир в Турция

Изображение 1 от 4
Покажи в галерия

    Отборът на „Хасково“ триумфира на международен турнир по плажен хандбал в Турция. Състезателките на Ирина Миладинова спечелиха всичките си 6 срещи и завоюваха златните медали. Хасковлийки победиха отбори от  Румъния, Кипър и Турция. 

    При мъжете тимът на ХСК „Асти“ завърши на второ място. На финала хасковлии отстъпиха пред отбор от Румъния. 

    „С гордост споделяме, че спечелихме турнира по плажен хандбал в Турция и завоювахме шампионската титла!

    Много труд, емоции, силен отборен дух и незабравими моменти! Благодарим на всички, които ни подкрепяха по пътя към победата“, заяви треньорът на ХК „Хасково“ Ирина Миладинова. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Живущи в кв. „Болярово“ сигнализират, че на ремонтираните тротоари няма джобове за контейнери
    Живущи в кв. „Болярово“ сигнализират, че на ремонтираните тротоари няма джобове за контейнери
    преди 12 минути
    Хасковлии почетоха Голяма Богородица в препълнен храм
    Хасковлии почетоха Голяма Богородица в препълнен храм
    преди 2 часа
    „Димитровград“ с тежко гостуване на новака „Крумовград“
    „Димитровград“ с тежко гостуване на новака „Крумовград“
    преди 6 часа
    На Успение Богородично в Хасково до 30° и с разкъсана облачност
    На Успение Богородично в Хасково до 30° и с разкъсана облачност
    преди 6 часа
    ОФК „Хасково“ приема „розите“ с надежда за втори успех
    ОФК „Хасково“ приема „розите“ с надежда за втори успех
    преди 6 часа
    Димитровградско дерби на старта на Областната футболна група
    Димитровградско дерби на старта на Областната футболна група
    преди 21 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – 16 Year Old Emma Kok sings Dancing On The Stars – André Rieu, Maastricht 2024

    Случаен виц

    Леко понижение на температурата днес
    Голмайсторът на ОФК „Хасково“ Васил Василев: Мечтая да играя в чужбина

    Да се сдобие човек с вяра, значи да стане десет пъти по-силен. - Гюстав Льобон

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Шарен кекс с кисело мляко
    Шарен кекс с кисело мляко

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.