Хандбалистките на „Хасково“ с титла от турнир в Турция

Отборът на „Хасково“ триумфира на международен турнир по плажен хандбал в Турция. Състезателките на Ирина Миладинова спечелиха всичките си 6 срещи и завоюваха златните медали. Хасковлийки победиха отбори от Румъния, Кипър и Турция.

При мъжете тимът на ХСК „Асти“ завърши на второ място. На финала хасковлии отстъпиха пред отбор от Румъния.

„С гордост споделяме, че спечелихме турнира по плажен хандбал в Турция и завоювахме шампионската титла!

Много труд, емоции, силен отборен дух и незабравими моменти! Благодарим на всички, които ни подкрепяха по пътя към победата“, заяви треньорът на ХК „Хасково“ Ирина Миладинова.