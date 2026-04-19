Момичетата на ХК „Хасково“ с купа за първо място в зона „Тракия“

    Успешен финал на зоналното първенство за момичета до 11 години записаха хандбалистките на „Хасково“. Възпитаничките на треньора Антония Димитрова постигнаха три победи в зоналния финал. Състезателките на „Хасково“ спечелиха с 31:14 срещу „Панагюрище“, с 19:15 срещу „Труд“ и с 34:21 срещу „Свиленград“. 

    „Доволна съм от всички деца. Успяха са покажат динамична и сърцата игра, изпълниха всички указания перфектно“, коментира след турнира Антония Димитрова. 

    Голмайстор на зона „Тракия“ стана Борислава Толумбаджиева от състеза на „Хасково“. Тя отбеляза 105 гола. 

    Хасковлийки се класираха за държавния финал, който е през водещия месец в Габрово. 

    За държавен финал се класираха и девойките до 19 години на ХК „Хасково“. Вчера възпитаничките на Ирина Миладинова и Георги Славчев записаха победа и загуба и с третото си място в зоната си осигуриха участие в решителния турнир. 

