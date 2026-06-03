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Сириец, издирван от Германия за отвличане на трите си деца, остава в ареста

Окръжният съд в Хасково постанови постоянна мярка „задържане под стража“ за сирийски гражданин, издирван от германските власти по Европейска заповед за арест. Според представените документи мъжът е обявен за международно издирване от германските власти. Във Федералната република срещу него се води наказателно производство за т.нар. родителско отвличане на трите му деца. За това престъпление тамошното законодателство предвижда наказание до пет години лишаване от свобода. 

От съда посочват, че Европейската заповед за арест е издадена в съответствие със законовите изисквания. Магистратите са отчели и сериозността на обвинението, като според данните по делото децата са били отведени без съгласието на майката с намерение да бъдат изведени в Сирия.

В мотивите си съдът отбелязва, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие. Като аргументи са посочени както характерът на деянието, така и фактът, че мъжът е чужд гражданин без трайни връзки и установено местоживеене в България.

Заради това съдът е уважил искането на прокуратурата и е наложил най-тежката мярка за неотклонение. Определението може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив. В случай на жалба или протест делото ще бъде разгледано на 11 юни т. г. от 10:00 часа.

Източник: Haskovo.NET

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