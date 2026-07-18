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Честваме 189 години от рождението на Апостола на свободата

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    С поклонение, тържествено слово и полагане на венци и цветя пред паметника на Васил Левски бе почетена 189-годишнината от рождението на Апостола на свободата.

    В церемонията в двора на едноименното училище участваха представители на областна и общинска администрации,обществени организации, военно формирование 52 740, политически сили и граждани.

    Дейността на Левски е най-светлият символ на безкористното служене към народ и родина. Той посвещава живота си на освобождението и изграждането на свободна и независима България. Поставя основите на Вътрешната революционна организация и изгражда мрежа от революционни комитети. В българската история Васил Левски остава революционер, държавник по дух, емблема на морал и отдаденост към общата кауза.

    Източник: Haskovo.NET

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