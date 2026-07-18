ОФК „Хасково“ с категоричен успех над юношите на „Арда“

ОФК „Хасково“ записа първа победа в предсезонната си подготовка. Във втората си контрола тимът на Живко Желев се наложи над юношите до 19 години на елитния „Арда“ (Кърджали). Хасковлии спечелиха домакинството си с 5:1. Още през първата част футболистите в червени екипи нанизаха 4 попадения. На три пъти във вратата на „Арда“ се разписа Калоян Делчев, а веднъж Костадин Пеев. Второто полувреме започна с гол за гостите, след което домакините стигнаха и до пето попадение, което бе дело на Микаел Мирчев. Така ОФК „Хасково“ вече е с актив от една победа и една загуба. В първата си проверка отборът загуби от „Марица“ (Пловдив).

Следващата контрола за ОФК „Хасково“ е на 25 юли. Тогава тимът ще се изправи срещу „Родопа“ (Смолян).